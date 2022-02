Grand Prix w biegach górskich 2022 w Gdyni. Do wyboru dystanse 5,5 i 11 km. Cztery edycje od marca do czerwca 2022 roku

Grand Prix biegów w Gdyni 2022

- Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie cztery edycje zawodów. Jak co roku na biegaczy czeka wymagająca trasa, mnóstwo endorfin i niezapomniane tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – mówi Jacek Kowalczyk, organizator ze Stowarzyszenia Aktywni. – Podobnie jak w poprzednich latach na biegi zapraszamy także dzieci i młodzież, które wystartują w pięciu kategoriach wiekowych na dystansach od 500 do 1500 metrów, może to być piękny początek przygody ze sportem.

Trwają zapisy do tych zawodów. Zawody dla dzieci i młodzieży rozgrywane są o Puchar Pustka i Cisa. Organizatorzy stawiają na styl anglosaski, a to oznacza, że na trasie znajdą się podbiegi i zbiegi. Start i meta umiejscowione będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.