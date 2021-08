Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 2021. Deszcz i mokra bieżnia uniemożliwiły naszym olimpijczykom bicie rekordów życiowych

Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 2021 wyniki

Anna Kiełbasińska z SKLA Sopot i Dariusz Kowaluk z AZS-u AWF-u Warszawa byli największymi gwiazdami 24. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. Oboje medalistów olimpijskich z Tokio rywalizowało z nastawieniem na poprawę rekordów życiowych. Kowaluk startował w biegu na 400 metrów i chciał złamać 45,44. Na mokrej bieżni Stadionu Leśnego w Sopocie było to jednak trudne zadanie. Wygrał swój bieg, ale z czasem 45,96.

- Warunki nie sprzyjały do szybkiego biegania, ale liczyłem na to, że uda się złamać 46 sekund. Udało się minimalnie. Ten bieg był dla mnie samotną walką. Niby miałem "na plecach" jednego zawodnika z rekordem życiowym poniżej 46 sekund, ale żeby powalczyć o dobry rezultat, musiałem liczyć na siebie. W tych warunkach ten wynik mnie satysfakcjonuje. To mój trzeci wynik w życiu i widać, że nawet w zimnie i deszczu potrafię sobie poradzić. Jestem jeszcze głodny biegania. Chcę wycisnąć z tego sezonu jak najwięcej. Przede mną kolejne starty w Olsztynie, Lublinie i we Włoszech - powiedział nam na mecie Dariusz Kowaluk, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.