Grand Press Photo 2022. Karolina Misztal - fotoreporterka "Dziennika Bałtyckiego" nagrodzona podwójnie! Gratulujemy!

Grand Press Photo 2022. Karolina Misztal nagrodzona w kategorii "Zdjęcie pojedyncze - Klimat, odpowiedzialność

W tegorocznej edycji Grand Press Photo nominowano do finału 302 fotografie 63 autorów. Wśród nich znalazła się Karolina Misztal z "Dziennika Bałtyckiego", która dostała nominacje w kategorii "Zdjęcia pojedyncze - Klimat, odpowiedzialność". Jak się okazało, to właśnie zdjęcie Karoliny przedstawiające Festiwal Roślin w gdańskiej hali Plenum z widokiem na tereny dawnej Stoczni Gdańsk okrzyknięto najlepszym, podczas gali ogłoszenia wyników. Co więcej, fotoreporterka DB za to zdjęcie dostała dodatkową nagrodę specjalną od firmy Skanska.