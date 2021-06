Gran Fondo Series Gdynia już w ostatni weekend czerwca. To wyścig dla całej rodziny [KONKURS]

To już trzecia edycja kolarskiej rywalizacji w ramach Gran Fondo Gdynia. Wymagająca, pagórkowata trasa wyścigu, wiodąca przez malownicze Kaszuby, oprócz pięknych krajobrazów oferuje zawodnikom komfort i bezpieczeństwo jazdy z całkowicie wyłączonym ruchem drogowym. Doświadczeni kolarze mają do wyboru dwa dystanse:

Medio Fondo – 84 km

Gran Fondo – 127 km

W pakiecie startowym na dwa najdłuższe dystanse każdy zawodnik otrzyma profesjonalną koszulkę kolarską, do której może domówić spodenki. Ponadto w cenie startu jest również bon na posiłek w lokalnej restauracji, numer startowy, ubezpieczenie, a na mecie na każdego uczestnika czekał będzie pamiątkowy medal.

Gran Fondo Gdynia to także okazja do startu dla całych rodzin. Dorośli mogą wybrać jeden z dłuższych dystansów, lub wystartować w krótszym Gran Fondo Family. To specjalna trasa o długości 30 km, na którą organizatorzy zapraszają w sposób szczególny całe rodziny, w tym młodzież w wieku powyżej 13 lat. Swoją rywalizację będą też mieli najmłodsi. W Gran Fondo Kids mogą wystartować dzieci od 5 do 12 lat. W zależności od wieku, dla chłopców i dziewczynek przygotowano dystanse od 1000 do 3000 metrów. Wszyscy najmłodsi kolarze na mecie otrzymają pamiątkowy medal.