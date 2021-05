Gran Fondo Gdynia 2021. Kolarski peleton powróci na gdyńskie ulice oraz kaszubskie szosy w niedzielę, 27 czerwca

Gran Fondo Gdynia w niedzielę, 27 czerwca 2021 roku

Gran Fondo Gdynia to wyścigi dla każdego – od zaprawionych w bojach, doświadczonych kolarzy po wszystkich tych, którzy jazdę na rowerze traktują jako okazję do dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji zawodników jest kilka dystansów:

Gran Fondo – 120 km

Medio Fondo – 80 km

Gran Fondo Family – 30 km

W pakiecie startowym na dwa najdłuższe dystanse każdy zawodnik otrzyma profesjonalną koszulkę kolarską, do której może dodatkowo domówić spodenki. Ponadto, na mecie na każdego będzie czekał pamiątkowy medal. Gran Fondo Gdynia to również maksymalny komfort i bezpieczeństwo jazdy, dzięki całkowicie wyłączonym z ruchu trasom wyścigu. Organizator przeprowadza też wyrywkowe kontrole antydopingowe, mające zapewnić rywalizację fair play.