Gran Fondo 2022. Kolarski wyścig zakończony, udany powrót rowerowego święta ZDJĘCIA

Jak podkreślali na starcie sami zawodnicy, pogoda do ściągania była wręcz idealna. Jedynie miejscami przeszkadzał im wiatr. Od samego początku w Gran Fondo Gdynia peleton jechał razem. Na 33. kilometrze prowadząca grupa liczyła ponad 20 kolarzy. W tym gronie byli, między innymi, Dariusz Kołakowski, który przed rokiem zajął drugie miejsce, oraz Piotr Wadecki, były znakomity kolarz zawodowy, stały uczestnik wyścigu Gran Fondo Gdynia. W końcu jednak, dwójka zawodników - Dariusz Kołakowski i Marcin Małas uciekła peletonowi, który tracił w połowie wyścigu do nich prawie minutę. Gdy do mety zostało około 20 kilometrów, Kołakowski na tyle odjechał Małasowi, który nie był w stanie go dogonić, że pozwoliło mu to na samotne wjechanie na metę z czasem 3:27:55.

- Początkowo grupa jechała razem, ale w pewnym momencie zwolniła i wtedy odskoczyłem - mówił Dariusz Kołakowski, zwycięzca Gran Fondo Gdynia. - Dołączyli do mnie Michał Jagiełło oraz Marcin Małas, ale Michał nie wytrzymał tempa i dalej jechaliśmy już we dwójkę. Współpraca była bardzo dobra, wspieraliśmy się przy podjeździe pod Nowy Dwór Wejherowski. Na ostatnim podjeździe zaatakowałem i udało się już samemu dojechać do mety. Przyjeżdżamy do Gdyni całą drużyną Spica Solutions ze względu na trasę, obsadę oraz dystans, który jest rzadko spotykany na wyścigach amatorów. To są trzy aspekty, dla których startujemy w Gran Fondo Gdynia i na pewno przyjedziemy też za rok.