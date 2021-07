Grali w Ekstraklasie, a teraz uatrakcyjnią czwartą ligę. Deleu i Marcin Pietrowski w Jaguarze Gdańsk, a Krzysztof Bąk w Gedanii

Jaguar Gdańsk buduje drużynę, która w najbliższym sezonie powalczy o awans do trzeciej ligi. Już wiosną w drużynie występowali Paweł Czychowski i Deleu. Ten pierwszy ma na swoim koncie tylko jeden występ w Ekstraklasie w biało-zielonych barwach.

Deleu za to należał do ulubieńców kibiców biało-zielonych. Zawsze ambitny, waleczny i dopóki był w Lechii, to był podstawowym zawodnikiem na prawej obronie. Teraz gra w zespole Jaguara, gdzie chce pomóc drużynie awansować na wyższy szczebel, ale też zaangażował się w pracę z młodzieżą. Teraz do gdańskiej drużyny dołączył zawodnik, który grał z Deleu w Lechii. To Marcin Pietrowski, wychowanek biało-zielonych, który po odejściu z Piasta Gliwice grał jeszcze w Miedzi Legnica, a teraz zdecydował się na powrót do Gdańska. Jaguar skusił Pietrowskiego, aby ten pomógł drużynie na boisku w walce o awans do trzeciej ligi. Marcin, podobnie jak Deleu, też będzie pracował z młodzieżą i właśnie w takiej roli widzi się w najbliższej przyszłości. Pietrowski z Piastem zdobył mistrzostwo Polski, więc da zespołowi doświadczenie, a dla młodzieży będzie autorytetem. Przyjście takich zawodników do Jaguara z pewnością wpłynie na większą atrakcyjność czwartej ligi. Tym bardziej, że nie tylko Jaguar sięgnął po piłkarzy z przeszłością ekstraklasową.