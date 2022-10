Gra fantasy cRPG "Lochy Bursztynowego Gryfa” jest już dostępna w wersji demo. Powstała na bazie kaszubskich wierzeń

"Lochy Bursztynowego Gryfa" ("Dungeons of the Amber Griffin") to mroczna gra fantasy cRPG, w której to gracz stworzy drużynę składającą się z czterej śmiałków podążających przez kaszubskie krainy w poszukiwaniu sławy i skarbów.

Projekt powstaje przy współpracy Tomasza Rożyńskiego z Frozengem Studio oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

- Tworzymy unikalny i niespotykany dotychczas w grach cRPG, świat kaszubskiego fantasy. Na podstawie pomorskich legend oraz zapisów ze słownika gwar kaszubskich ks. Bernarda Sychty powstał bestiariusz kaszubskich postaci mitycznych. Budujemy świat pełen magicznych przedmiotów, broni i ekwipunku. Przeplatamy prawdziwe historie i bajki z głównym wątkiem fabularnym - mówi Tomasz Rożyński.