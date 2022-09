Golas z Malborka w areszcie. Mieszkańcy: "Był jak król bloku". Mężczyzna swoim zachowaniem terroryzował sąsiadów Anna Maria Szade

Arkadiusz Gola

Mężczyzna, który obnażał się i groził mieszkańcom na jednym z osiedli w Malborku, decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Dla sąsiadów trwa wyścig z czasem, bo nie chcą dopuścić, by wrócił on do swojego lokum i - jak opowiadają - znów zamienił ich życie w piekło. Apelują: "Być może nie jesteśmy jedynymi ofiarami tego pana. Niech wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, zgłaszają się na policję".