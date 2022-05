Gniew. Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie ufundował stypendium dla ósmoklasistów "Wiedza Start"

Stypendium „Wiedza Start” w formie nagrody pieniężnej przyznane zostanie łącznie 5 uczniom z najlepszymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty z matematyki ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Gniew.

Wysokość stypendium to łączna kwota 2.500 zł, czyli 500 zł dla każdego ze stypendystów.

- Od ponad 40 lat działamy jako przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją keramzytu – lekkiego, ceramicznego kruszywa, powstającego w procesie wypalania. Wytwarzany przez nas keramzyt znajduje zastosowanie w budownictwie, ogrodnictwie oraz jako materiał do filtrowania wody i hodowli ryb — tak o ZPK, mówią jej przedstawiciele — Stanowimy część Grupy o bogatej, przeszło 350-letniej historii. Dzięki naszemu doświadczeniu zajmujemy czołową pozycję wśród producentów keramzytu w Polsce i w Europie. Co roku sprzedajemy około 100% wyprodukowanego przez nas keramzytu, co wynika z dużego i wciąż wzrastającego zapotrzebowania na to kruszywo.