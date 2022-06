Gniew. Poważny wypadek na DK91, 06.06.2022 r. Co się stało? Czy ktoś jest ranny? Zdjęcia z miejsca zdarzenia

W Gniewie, na DK91 na wysokości stacji Lotos, o godz. 12:00, doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego z motocyklem. 2 osoby są poszkodowane. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej, 2 ZRM, LPR, policja.

- Ranne osoby zostały zabrane do szpitala. LPR zabrał motocyklistę do Gdańska, a osobę ranną z samochodu została zabrana przez ZRM do szpitala w Kwidzynie. Policja wprowadziła ruch wahadłowy - mówił mł. kpt Michał Myrda z KP PSP w Tczewie.