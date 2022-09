Gminy otrzymały pieniądze na dodatki węglowe. Najwięcej dostało Wejherowo, Starogard Gd., Żukowo. Kiedy środki trafią na konta? mieszkańców?

Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że wypłacił już gminom pieniądze na dodatki węglowe. Środki trafiły w sumie do 123 pomorskich samorządów. Osoby, które poprawnie złożyły wnioski, powinny otrzymać dodatki węglowe w ciągu najbliższych dni. PUW podał, że pierwsza transza środków wyniosła około 393 mln zł. Wszystkie gminy otrzymały takie kwoty, na jakie zgłosiły zapotrzebowanie. Które gminy otrzymały najwięcej pieniędzy w pierwszej transzy?

CZYTAJ TAKŻE:

Wniosek o dodatek energetyczny. Stąd go pobrać? Jakie dane są potrzebne, by prawidłowo wypełnić dokument?

Dodatki węglowe gminy muszą jeszcze zaksięgować, a żeby to zrobić, konieczna jest aprobata radnych. Na przykład w Gdańsku radni mają zająć się dodatkami na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 września.

Wniosek o dodatek można składać do końca listopada w urzędach gmin. A zatem pieniądze, które właśnie przelał na gminne konta Pomorski Urząd Wojewódzki, to dopiero pierwsza część środków. W sumie w skali kraju rząd przeznaczył na nią 9,5 mld zł (cały zaplanowany budżet na ten cel to 11,5 mld zł).