Gminy mogą wyznaczać strefy czystego transportu. Auta będą musiały mieć specjalne naklejki na szybach. Czy nowe rozwiązanie się przyjmie?

Zmiany w przepisach dotyczących stref czystego transportu weszły w życie w grudniu 2021. Nowelizacja pozwala gminom na większą elastyczność w zakresie ustanawiania takich obszarów.

- Regulacja daje pełną swobodę samorządom do tworzenia tego typu stref. To gmina będzie decydować, czy taką strefę powołać i jakie dokładnie samochody do niej wjadą. Gminy mają różne problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza i to one najlepiej wiedzą, jakie ograniczenia w ich przypadku będą najlepsze. Gminy będą mogły też poluzować regulacje i np. wskazać, że w wyznaczone godziny nie obowiązuje zakaz wjazdu – mówi Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.