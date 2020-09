Gminne Dożynki w Liniewie. Rolnicy dziękowali za plony [ZDJĘCIA]

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości dożynkowe zostały ograniczone do minimum, odbyły się w kameralnym i rodzinnym gronie, zrezygnowano również ze wspólnej zabawy. Gospodarzem tegorocznej uroczystości było Liniewo. Mszę świętą dziękczynną w intencji rolników odprawił ksiądz Grzegorz Flisikowski. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą dętą LinStart przemaszerowali na plac przy Urzędzie Gminy w Liniewie. Tam nastąpiło powitanie wszystkich uczestników Dożynek przez Wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka i Przewodniczącego Rady Gminy Liniewo Adama Sosnowskiego.

Dożynki wojewódzkie 2020 odwołane. Samorząd województwa pomorskiego zdecydował: zastąpi je msza św. podczas święta plonów w Pelplinie

- Dzisiejsze święto jest naszym zbiorowym sposobem oddania podziękowań i wyrazów szacunku dla spracowanych rąk, serc i umysłów rolników oraz otrzymanych z niebios plonów z tegorocznych żniw. Zapewne Wszyscy wiecie, że rolnicy w pewnym sensie to górnicy, którzy mozolną pracą swoich rąk, serc i umysłów formują i zmieniają świat na lepsze. Rolnicy to także pielgrzymi, ponieważ dobro uczynili swoim obowiązkiem i sposobem działania, a te dobre uczynki, które wynikają z tych działań, to niewidzialne zawiasy we wrotach niebios (…) - podkreślał wójt gminy Mirosław Warczak.