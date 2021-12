Gmina Trąbki Wielkie: wypadek drogowy. Jedna osoba poszkodowana

Dziś (13.12.2021 r.) około godz. 2 w nocy, doszło do groźnego wypadku w Kleszczewie (gm. Trąbki Wielkie, powiat gdański). W zdarzeniu udział wzięły dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była na tyle duża, że silnik jednego z pojazdów znajdował się kilkanaście metrów od wraku samochodu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, strażacy pomagali poszkodowanej osobie, która została zakleszczona w pojeździe. Po udzieleniu pomocy, została ona odwieziona karetką pogotowia do szpitala. Policjanci którzy pracowali na miejscu wypadku, dokonali wstępnych oględzin pojazdów. Aktualnie służby będą ustalać przyczyny całego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W całej akcji uczestniczyły jednostki PSP Pruszcz Gdański, OSP Rościszewo, a także OSP Trąbki Wielkie.