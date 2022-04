Gmina Stare Pole. Rozbudowa drogi krajowej nr 22: przetarg. Jakie oferty wpłynęły? Którą wybrano?

Rozbudowa drogi krajowej nr 22. Na jakim etapie są prace?

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w gminie Stare Pole obejmie odcinek ok. 10,2 km od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie (skrzyżowanie z drogą do lotniska).