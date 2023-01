Gmina Ryjewo. Jedenaście zastępów strażackich gasiło pożar chlewni w Barcicach. Ewakuowano 200 sztuk trzody chlewnej

Gmina Ryjewo. Jedenaście zastępów strażackich gasiło pożar chlewni w Barcicach

Do pożaru budynku inwentarskiego doszło we wtorek 17 stycznia 2023 r. w Barcicach (gm. Ryjewo). O godz. 9:44 informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.