Gmina Malbork. Króliki zagryzione przez psy. Według mieszkańców czworonogi mają właściciela. Szukali go na własną rękę

Właściciel psów się wystraszył? "Zrobiło się głośno"

Początkowo istniało domniemanie, że psy są bezpańskie. - Nasi mieszkańcy po śladach (był śnieg – red.) dotarli do okolicznych wiosek w gminie Lichnowy, bo tam prowadził trop. Tamtejsi mieszkańcy powiedzieli, że to jakieś błąkające się psy. Byłem u sołtysów i wójta Lichnów. Nikt im niczego nie zgłaszał – opowiada Bartosz Nowak. - Te psy są za dobrze utrzymane, żeby były bezpańskie. Nie są wychudzone.

Sołtys dodaje, że nie chodzi tylko o zabite zwierzęta.

- Jedna z naszych mieszkanek szła z dzieckiem do swoich rodziców. Było już szarawo i myślała, że to ich pies, dlatego zawołała go przez pomyłkę. Zaczął szczerzyć na nią kły – dopowiada Bartosz Nowak. - Jak mieszkańcy pojechali do okolicznych wiosek i rozpowiadali o sprawie, to te psy przestały przychodzić. Dlatego jest podejrzenie, że one są kogoś. Ludzie się nie przyznają, bo zrobiło się głośno, pocztą pantoflową się rozeszło. Ktoś się wystraszył, zamknął je, bo się boi odpowiedzialności.