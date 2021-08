Gmina Kościerzyna. Konkurs dla zaszczepionych mieszkańców. Do wygrania bony o wartości 1500 złotych

Wszyscy mieszkańcy, którzy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. przyjmą szczepionkę, będą mogli wygrać cenne nagrody. Finał konkursu tj. losowanie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r.

- Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy zameldowani w gminie Kościerzyna, którzy zakończyli proces szczepienia przeciw COVID-19, czyli w terminie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. otrzymali zarówno pierwszą, jak i drugą dawkę jednego z preparatów firm: Pfizer/BioNTech albo Moderna albo AstraZeneca lub też jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson i zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy Kościerzyna - informują urzędnicy.