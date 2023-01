Główny inspektor rybołówstwa morskiego odwołany. Jest już następca. To człowiek z Bytowa

Piątek 13 wcale nie był pechowym dniem dla Krzysztofa Sławskiego z Bytowa. Tego dnia objął stanowisko głównego inspektor rybołówstwa morskiego, po odwołaniu Marka Sildatka.

Krzysztof Sławski przez ostatnich siedem lat był kierownikiem bytowskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wcześniej z kolei był radnym powiatowym a nawet wicestarostą bytowskim. Jest doktorem nauk humanistycznych. Ukończył podyplomowe studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

- Ta nowa rola jest związana ze starą rolą. To jedno i to samo ministerstwo, związane z rolnictwem, uprawami i żywnością. Nie widzę i nie przewiduję żadnych trudnych spraw. Prace trzeba solidnie wykonywać na każdym stanowisku – mówi Krzysztof Sławski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, który przyznaje, że sam ubiegał się o to stanowisko po odwołaniu Marka Sildatka. - Aplikowałem i widocznie minister dobrze ocenił moją dotychczasową pracę w KRUS-ie – mówi Sławski i przyznaje, że był zaskoczony pozytywnie.