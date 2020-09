Główne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gdańsku 1.09.2020. "Apelujemy do młodych, abyście wyciągnęli wnioski z przeszłości"

- Walka pracowników Poczty Polskiej jest najwspanialszym przykładem patriotyzmu ludności cywilnej - stwierdził marszałek Tomasz Grodzki . - Oni żyli w ojczyźnie, która dopiero od 20 lat była wolna. Zapewne byli przerażeni, ale nie mieli wątpliwości, że obowiązek wobec ojczyzny swojego miasta i swoich bliskich należy wypełnić i stanęli do walki. Byli cywilami, więc nie zostali właściwie ochronieni przez prawo i ponieśli męczeńską śmierć z rąk niemieckiego najeźdźcy. Pocztowcy dali najwspanialsze świadectwo - oddali życie dla innych, aby Polska mogła wrócić do życia po straszliwej wojnie, aby burzliwe dzieje naszej ojczyzny znowu wróciły na właściwe tory. To świadectwo musimy wykorzystać. Chylimy czoła przed bohaterami.

- 81 lat temu mój świat się zawalił, a miałem wtedy 15 lat. - wspominał kpt. Henryk Bajduszewski, kombatant - żołnierz 2 Korpusu Polskiego. - Pojawiła się nowa przerażająca perspektywa, która mną wstrząsnęła. Nie zdawałem sobie sprawy co mnie, moją rodzinę i wszystkich Polaków czeka. 1 września Niemcy zbombardowali lotnisko w Toruniu. W nocy z 3 na 4 września po bombardowaniu w naszej okolicy, dotarła do nas pogłoska, że trzeba uciekać. Nie było wiadomo gdzie - powstała panika, a ludzie stracili zdrowy rozsądek. Ruszyliśmy w drogą, a w ciągu tych dni niemieckie samoloty myśliwskie bombardowały tłumy ludzi, którzy nie mieli się gdzie schronić - Dla mnie była to apokalipsa.

Ponadto weteran zwrócił szczególną uwagę na to, aby wszyscy aktywnie przyczyniali się do pokoju na świecie, aby za wszelką cechę nie dopuścić do eskalacji działań zbrojnych i konfliktów: - Apelujemy do młodych, abyście wyciągnęli wnioski z przeszłości, w której cały świat pogrążony był w oparach zniszczeń i śmierci. Naszym obowiązkiem jest działanie zmierzające do zmuszenia rządzących państwami, aby zamiast mówić o zbrojeniach i ładować ogromne środków finansowe na produkcję coraz wymyślniejszych urządzeń do masowego uśmiercania, zaczęli rozmawiać i szukać rozwiązań zmierzających do ugruntowania pokoju i poprawienia warunków życiowych ludzi na całym świecie.