Głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Prof. Rafał Chwedoruk: "PiS nic nie wygrało, przegrała Platforma Obywatelska"

Wsparcie PiS-u oznacza dla Lewicy powrót do granicy progu wyborczego?

Lewica wydostała się z „pobiedroniowego" kryzysu i nie sądzę, by to głosowanie mogło coś zmienić. Polityka lubi proste i zrozumiałe dla wszystkich rozwiązania. Partia będąca zwolennikiem integracji europejskiej, a nawet jej pogłębieniem, musi przedstawiać się opinii publicznej, jako zwolennik Krajowego Planu Odbudowy. Stanowisko Lewicy jest tu zdecydowanie łatwiejsze do wyjaśnienia, niż stanowisko KO, która była „za, a nawet przeciw”. Wielu obserwatorom trudno uchwycić co jest istotą polityki Platformy. Jeśli ktoś chciał odwołać rząd, to co do tego miały ustawy przyczyniające się do przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy? Gdyby to było takie jednoznaczne i proste, już dawno można było zgłosić tzw. konstruktywne wotum nieufności i przedstawić swojego kandydata na premiera. A jak widać, obecnie nie ma na to szans.