GIS wycofał te produkty! One nie nadają się do jedzenia. Mogą zagrażać zdrowiu! Masz je w swoim domu? Sprawdź listę 4.05.2021 r.

Dlaczego wybrać rower: wpływ na zdrowie, formę i odchudzanie. Ciekawe trasy w Trójmieście i na Pomorzu [ZDJĘCIA]

Jazda na rowerze to sposób na poprawienie stanu zdrowia, zbudowaniu lepszej formy, a także odkrywanie swojej okolicy w przyjemny sposób. Z roweru zobaczysz więcej, niż z okna samochodu. Wszędzie zaparkujesz, omijasz korki, nie musisz płacić za benzynę. Wręcz przeciwnie, podczas jazdy spalamy kalorie i niechciane kilogramy mogą znikać. Pokażemy niektóre trasy w Trójmieście, zachęcimy, by z nich skorzystać. Nie musicie być superrowerzystami z profesjonalnym sprzętem i ekwipunkiem. Wystarczy sprawny rower i dobre chęci. Zatem, do dzieła.