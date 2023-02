Genowefa Rychert z Goręczyna w gminie Somonino to kobieta niezwykła. Poznaj jej historię

- Zachorowałam na grypę i widocznie nie do końca została wyleczona, bo jakiś czas później pojawiły się powikłania, czego konsekwencją było zapalenie opon mózgowych i niedługo potem całkowita utrata słuchu - opowiada pani Genia. - Ale nauczyłam się z tym żyć, choć początkowo świat mi się załamał. To były czasy, gdy nie było jeszcze aparatów słuchowych, nie było szkoły dla niesłyszących. Nikomu nawet się nie śniło o języku migowym, a teraz jestem za stara, żeby się go uczyć. Ale co tam, radzę sobie.