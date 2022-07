Gdzie zaparkować w Gdańsku? Ile za parking nadmorski? Strefa Płatnego Parkowania. Stawki, godziny otwarcia, lokalizacje

Parkingi nadmorskie w Gdańsku - ceny, godziny otwarcia

W okresie od 24 czerwca br. do 14 września kierowcy mogą skorzystać z płatnych sezonowych parkingów, które znajdują się przy gdańskich plażach oraz w Oliwie (w sąsiedztwie Parku Oliwskiego i Katedry Oliwskiej). W tym roku parkingi prowadzone są przez Fundację Społecznie Odpowiedzialni, a cały dochód będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

Łącznie do dyspozycji mieszkańców i turystów będzie 7 parkingów, które są czynne całą dobę. Opłaty obowiązują w godzinach od 9:00 do 17:00. Opłata jest jednorazowa i wynosi 10 zł niezależnie od czasu postoju (postój do 15 minut jest bezpłatny). Osoby z niepełnosprawnościami posiadające identyfikator N+ oraz właściciele pojazdów elektrycznych i pojazdów PHEV (Hybrydowy pojazd elektryczny typu plug-in) są zwolnieni z opłat. Dodatkowo od 16 czerwca do 31 sierpnia można również korzystać z bezpłatnego Eko Parkingu zlokalizowanego przy hali widowiskowo-sportowej ERGO Arena, która znajduje się na granicy Gdańska i Sopotu.