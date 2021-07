Gdzie są pożary w woj. pomorskim 7.07.2021? Najnowsze interwencje straży pożarnej

Pożary w woj. pomorskim - 7.07.2021

🌪Raport zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi ❗ Post aktualizowany na bieżąco. Grafika: Meteo Pomorze . Czekamy na wasze raporty SMS/MMS/TEL pod 780-049-998 oraz wiadomości prywatnej. 🚒18:35 Tczew, na wał Wisły udaje się zastęp z pompą wysokiej wydajności. 🚒17:36 Pinczyn p. starogardzki. Zalana droga. 🚒17:33 Wolny Dwór - Wałachowo 2 p. starogardzki. Drzewo opadło na dom. 🚒17:26 Wojanowo p. gdański. Droga pod wodą. 🚒17:07 Krąg p. starogardzki. Woda zalewa posesje. 🚒16:58 Stara Kiszewa p. starogardzki. Powalone drzewa na DW 214 oraz Stara Kiszewa Wilcze Błota - Droga już przejezdna. 🚒16:42 Gołębiewo Średnie p. gdański. Zalana droga. 🚒16:40 Królewski Bukowiec p. starogardzki, powalone drzewo. 🚒16:33 Jaroszewy p. starogardzki, zalewane pomieszczenie. 🚒16:23 Skarszewy p. starogardzki, powalone drzewo. 🚒16:19 Czarnocin p. starogardzki, woda wlewa się do budynku. 🚒16:12 Skarszewy p. stargardzki, zalewane pomieszczenia. Najwięcej zdarzeń w powiecie starogardzkim. Starogard Gdański ul. Dworcowa zerwana linia energetyczna. 🚒16:00 Starogard Gdański ul. Jeziorna 7 - Drzewo na drodze.

Poniedziałek z Archiwum cz. 93: Czas na samochody operacyjne I w tym odcinku prezentujemy Opla Corse C 1.4 z JRG Człuchów, podczas wizyty w Gdańsku z okazji święta pomorskich strażaków w roku 2009. Samochody dowódców JRG i komendantów miały to coś... Obecnie należy do OSP Pręgowa p. gdański.