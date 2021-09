Gdzie są pożary w woj. pomorskim 6.09.2021? Najnowsze interwencje straży pożarnej

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (6.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "23:25 Pruszcz Gdański ul. Batalionów Chłopskich. Trwa pożar ciężarówek, sytuacja nie opanowana. Na miejscu kilka zastępów z JRG, OSP i WSP. Dym jest widoczny z pobliskich miejscowości. 00:30 Pożar opanowany, w pojazdach nie było żadnych osób - nikt nie został poszkodowany. Dziękujemy za informacje. Fot. Jakub Skrzypek / Pomorskie998 OSP Ochotnicza Straż Pożarna Pruszcz Gdański OSP Łęgowo OSP KSRG Rościszewo. ".

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Pożary w woj. pomorskim - 6.09.2021

❗12:00 Gdańsk ul. Pilotów 14c - Mężczyzna wypadł z okna, nieprzytomny. Trwa reanimacja. Strażacy na miejscu. EDIT ↙️ 13:30 18-letni mężczyzna wypadł z okna na 6 piętrze. Mimo reanimacji lekarz stwierdził jego zgon. fot. Trójmiasto.pl