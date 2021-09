Gdzie są pożary w woj. pomorskim 14.09.2021? Najnowsze interwencje straży pożarnej

"❗WYPADEK❗. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący pracy strażaków w woj. pomorskim, opublikowany 14.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację.

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Gdzie wzywają straż pożarną? - 14.09.2021 This is a re-share of a post

❗WYPADEK❗

Poniedziałek z Archiwum cz. 102: Piorun + Kościół = Pożar Na dziś coś bardzo archiwalnego, 3 Lipca 1905 piorun uderzył w wieżę kościoła Św. Katarzyny. Możemy spojrzeć, jak wyglądała w tamtych czasach akcja gaśnicza. Materiał: www.gedanopedia.pl oraz Trójmiasto.pl Pomorski Alarm Pogodowy

W zdarzeniu brało udział 5 samochodów osobowych i pojazd ciężarowy, osobom poszkodowanym została udzielona pomoc. Występowały duże utrudnienia w ruchu. Pożar samochodu i wypadek na A1 na terenie gminy Tczew - utrudnienia w ruchu

12:55 Gdańsk ul. Miedziana 5. Pożar dobudówki kamienicy, zastępy z JRG 1, JRG 4 i JRG 5 nie doprowadziły do rozprzestrzenienia ognia.

10:15 Gdańsk ul Zenitowa 130. Pożar garażu w budynku jednorodzinnym, częściowo pali się poddasze, jedna osoba doznała oparzeń dłoni, 6 zastępów z JRG 1 i JRG 5 w tym oficer KM PSP Gdańsk.

