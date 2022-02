Gdzie ostatecznie znajdą się tablice z 21 postulatami MKS? O tym zadecyduje sąd. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku pozwało ECS

Pozew w sprawie tablic ze sklejki, na których zapisano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego złożono jesienią 2021 roku, teraz sprawa trafi na wokandę sądu.

- Eksponat powinien powrócić do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku do dnia 4 lipca 2021 roku - mówi dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. - Podejmowaliśmy próby polubownego rozstrzygnięcia sporu, nie przyniosły one jednak rezultatu. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

Jak dodaje zastępca dyrektora NNM w Gdańsku, tablice z 21 postulatami są wpisane do księgi inwentarzowej Narodowego Muzeum Morskiego powinny były wrócić na Ołowiankę.

W 2019 roku o historii tablic w rozmowie z Tomaszem Chudzyńskim na łamach "Dziennika Bałtyckiego" opowiadał Maciej Grzywaczewski, autor, obok Arkadiusza "Arama" Rybickiego, tablic z postualatami "S" z Sierpnia 80.