Gdzie nie można grillować? W tych miejscach grożą nam wysokie mandaty JK

Słysząc słowo "majówka", większość Polaków myśli o grillu. Fenomen tej formy przyrządzania posiłku polega na tym, że grilla można rozpalić niemal wszędzie. No właśnie, niemal. Co na to przepisy? Czy można rozpalić grilla na plaży, balkonie, działce lub w pobliżu lasu? Kliknij w galerię i sprawdź, gdzie za grillowanie grożą nam wysokie mandaty.