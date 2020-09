Gdzie najwięcej zakażeń w województwie pomorskim? Koronawirus w regionie. Aktualizowana mapa online i lista zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Do tej pory u 2 620osób z województwa pomorskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Wśród nich 47 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia we wtorek, 25 sierpnia poinformowało o 93 nowych zakażeniach koronawirusem na Pomorzu. To rekord w regionie!

W czwartek, 20.08.2020 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na Pomorzu nie żyje kolejna osoba zakażona koronawirusem. To starsza kobieta, która zmarła w Szpitalu w Gdańsku. Potwierdzono też 68 nowych zakażeń.

W piątek, 21.08.2020 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na Pomorzu nie żyje kolejna osoba zakażona koronawirusem. To starsza kobieta, która zmarła w Szpitalu w Gdańsku. Potwierdzono też 89 nowych zakażeń.

We wtorek 18.08.2020 r. potwierdzono 51 nowych zakażeń koronawirusem w województwie pomorskim.

W środę, 12.08.2020 r. potwierdzono 75 zakażeń koronawirusem na Pomorzu. To:

W czwartek 13.08.2020 r. potwierdzono 61 zakażeń na Pomorzu. Dotyczą one:

W sobotę 15.08.2020 r. potwierdzono 69 zakażeń na Pomorzu. Dotyczą one:

We wtorek 11.08.2020 r. na Pomorzu potwierdzono 30 nowych zakażeń koronawirusem.

•1026-1067 41 nowych przypadków koronawirusa w Pomorskiem: 18 osób z Gdańska, 6 osób z Gdyni, 4 osoby z powiatu kartuskiego, 4 osoby z powiatu puckiego, 2 osoby z powiatu gdańskiego, 2 osoby z powiatu starogardzkiego, 2 osoby z powiatu kościerskiego 1 osoba z powiatu chojnickiego, 1 osoba z powiatu lęborskiego oraz 1 z powiatu słupskiego.

•997-1026 29 osób. Wirusa zdiagnozowano u 12 osób z Gdańska (kobieta w starszym wieku, 3 kobiety i 2 mężczyzn w średnim wieku oraz 3 kobiety i 3 mężczyzn w młodym wieku), 4 z Sopotu (2 kobiety i mężczyzna w śr. oraz kobieta w mł. wieku), 3 osoby z powiatu wejherowskiego (2 młode kobiety i mężczyzna w śr. wieku), 2 kobiety w średnim wieku z miasta Słupsk, kobieta w śr. w. i nastolatek z powiatu kartuskiego; mężczyzna w śr. w. i młoda kobieta z p.sztumskiego; mężczyzna w śr. w. z p.malborskiego; nastolatka z p.tczewskiego; mężczyzna w śr. w. z powiatu starogardzkiego i młoda kobieta z m.Gdyni. Nowe zakażenia także u 2 kobiet w śr. w. z m. Słupsk.

•991-997 17 osób. Koronawirusa potwierdzono u: 7 osób z Gdańska (kobieta w średnim wieku, 3 mężczyzn w średnim wieku, 3 młode kobiety), 3 osoby z Gdyni (starszy mężczyzna, młoda kobieta, młody mężczyzna), 2 osoby z powiatu wejherowskiego (młoda kobieta, młody mężczyzna), 2 osoby z powiatu puckiego (mężczyzna w średnim wieku i chłopiec), 2 osoby z powiatu gdańskiego (mężczyzna w średnim wieku i dziewczynka), 1 osoba z powiatu tczewskiego (młody mężczyzna).

Podano: 5.08.2020 r.

•963 - 980 17 osób - Koronawirusa potwierdzono u 6 osób z Gdańska (mężczyzny w starszym wieku, kobiety i mężczyzny w średnim wieku oraz kobiety i 2 mężczyzn w młodym wieku), 4 osoby z Gdyni (kobiety i mężczyzny w starszym wieku i 2 kobiet w śr. wieku) oraz mężczyzny w średnim wieku i 2 kobiet w młodym wieku z powiatu słupskiego. Nowe zakażenia potwierdzono także u kobiet w śr. wieku z Sopotu i z powiatu wejherowskiego, mężczyzny w średnim wieku z powiatu człuchowskiego oraz młodej kobiety z powiatu starogardzkiego.

•944 - 963 10 osób- powiat pucki, 6 osób - miasto Gdańsk, 2 osoby - powiat gdański, 1 osoba - miasto Gdynia, 1 osoba powiat - kartuski.

Zakażenia z powiatu puckiego zaliczane są do ogniska zakażeń ratowników wodnych, z gdańskiego do ogniska rodzinnego, a zakażenia 3 os. z Gdańska do ogniska związanego z imprezą towarzyską. 17 os. spośród zakażonych było objętych kwarantanną,, a 3 nadzorem epidemiologicznym.

(podano 3.08.2020)

•920 - 943 24 nowe przypadki koronawirusa w woj. pomorskim rozpoznano u 14 osób z Gdańska (w tym 5 kobiet i 4 mężczyzn w młodym wieku – red.), dwóch mężczyzn w średnim wieku i mężczyzny w młodym wieku z powiatu tczewskiego oraz młodej kobiety i młodego mężczyzny z powiatu kartuskiego. Potwierdzono także nowe zakażenia u młodej kobiety z powiatu słupskiego, młodej kobiety z pow. gdańskiego, młodego mężczyzny ze Słupska, kobiety w średnim wieku z powiatu wejherowskiego oraz mężczyzny w średnim wieku z Gdyni. (podano 2.08.2002)

•903 - 919 Potwierdzono 17 nowych przypadków u 9 os. z Gdańska (kobiety i mężczyzny w starszym wieku; kobiety i 4 mężczyzn w średnim oraz kobiety i mężczyzny w młodym wieku); 4 osoby z Gdyni (2 kobiety i mężczyzna w młodym wieku oraz mężczyzna w średnim wieku). A także u kobiet w średnim i młodym wieku z powiatu puckiego; kobiety w średnim wieku z Sopotu oraz mężczyzny w średnim wieku z powiatu wejherowskiego. (podano 1.08.2020)

•888 - 902 15 nowych przypadków - 7 osób z Gdańska (2 kobiety i mężczyzna w średnim wieku oraz 2 kobiet i 2 mężczyzn w młodszym wieku); mężczyzna w średnim i młodszym wieku z Gdyni, młoda kobieta i chłopiec z powiatu słupskiego oraz kobieta w średnim wieku z miasta Słupsk. Potwierdzono także nowe zakażenia u młodego mężczyzny z powiatu tczewskiego; mężczyzny w śr. wieku z p.starogardzkiego i kobiety w starszym wielu z p.wejherowskiego.

Mężczyzna w średnim wieku z Gdyni i osoby z powiatu słupskiego powiązane są z ogniskiem odpowiednio: imprezą na katamaranie i ogniskiem w firmie produkcyjnej (pozostawały w kwarantannie). Pozostałe os. spoza kwarantanny i nadzoru epidemiologicznego - powroty z podróży krajowych i zagranicznych, spotkania towarzyskie. (podano 31.07.2020)

•875 - 887 zakażony Na Pomorzu 30 lipca potwierdzono 12 nowych przypadków zakażenia. Są wśród nich osoby powiązane z drużyną Trefla Gdańsk. Osoby, u których wykryto obecność wirusa to 2 młode kobiety i nastolatka z Gdańska, 2 os. z Gdyni (kobieta w śr. wieku i nastolatka), 2 osoby z Sopotu (mężczyzn w śr. i mł. wieku) oraz 2 osoby z powiatu słupskiego (kobieta i mężczyzna w starszym wieku). Potwierdzono także nowe zakażenia u kobiety w średnim wieku ze Słupska, kobiety w starszym wieku z powiatu gdańskiego i kobiety w średnim wieku z powiatu kartuskiego. (podano 30.07.2020)