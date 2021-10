Gdzie na wycieczkę z rodziną w okolicach Trójmiasta? W te miejsca warto udać się na jednodniowy wypad! Sandra Janikowska

W jednym miejscu, w jednej skali 1:25, można zobaczyć wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski i świata. Znajdziemy tu modele najbardziej znanych obiektów - m.in.: kościołów, zamków, dworków i innych ciekawych budowli. Odtworzona została osada kaszubska, są także latarnie morskie. Oprócz walorów estetycznych obiekt ten pełni rolę edukacyjną. Statua Wolności, Sfinks, Big Ben czy Krzywa Wieża w Pizie, twarze amerykańskich prezydentów wykute w skale, Chrystus z Rio - to tylko niektóre obiekty, które znajdują się w parku. Prace nad modelami trwają. Planowo co miesiąc w Parku pojawia się nowy obiekt lub inna atrakcja. Dodatkowo w ramach tego samego biletu można odwiedzić taki obiekty jak: Bajkowa Kraina - 60 postaci z Bajek i Baśni, MINI ZOO - żywe zwierzęta, Gabinet Śmiechu - Krzywe Zwierciadła, Zamek Strachu, dla najmłodszych - trampolina, zjeżdżalnia dmuchana (uruchamiana w zależności od pogody) i plac zabaw. Na terenie Parku działa punkt gastronomiczny, w którym można się posilić, jest także wyznaczone miejsce na grill i ognisko.

Trójmiasto to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Podróżujących przyciągają tutaj złociste plaże, szeroka oferta wydarzeń kulturowo-rozrywkowych, a także wiele atrakcji. Jeśli mowa o tych ostatnich, to zarówno dla starszych, jak i młodszych zawsze coś się znajdzie. Macie jednak wrażenie, że zobaczyliście wszystko, co oferuje Wam Gdańsk, Gdynia i Sopot? A może najzwyczajniej w świecie jesteście zmęczeni miejskim zgiełkiem? Głowa do góry! Podpowiadamy, gdzie warto udać się na jednodniową wycieczkę nieopodal Trójmiasta. To właśnie tutaj odpoczniecie na łonie natury i przy śpiewie ptaków! Czego chcieć więcej?