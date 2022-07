Gdzie na spacer w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 2 - 3 lipca10 najlepszych tras

Na ścieżkę można dotrzeć, kierując się ulicą Styp-Rekowskiego, która znajduje się we wschodniej części Bytowa. Jadąc od strony zamku w kierunku na Kościerzynę, za budynkiem Urzędu Miasta należy skręcić w lewo, a po niespełna 2 km w prawo (ul. Różana), na drogę do leśniczówki Rzepnica. Po minięciu dawnego wiaduktu kolejowego znajdziemy się na początku trasy (w tym miejscu można zostawić samochód). Nawiguj

Z uwagi na szybko zapadający zmrok nie udało nam się dotrzeć do tzw. Świętego Kamienia, który leży w wodach Zalewu Wiślanego. Zamierzamy jednak tu wrócić i odwiedzić to miejsce na rowerach. Nawiguj

Kaszubski Park Krajobrazowy to dość rozległy obszar przepięknych lasów, jezior, a także licznych rezerwatów przyrody. Jednym z najbardziej uroczych jego terenów są Lasy Mirachowskie, zwane często „Zielonymi Płucami Kaszub”. Rejon ten zwiedzaliśmy już wielokrotnie, ale jak dotąd nigdy zimą. Każda pora roku wygląda tu zupełnie inaczej. Jednak, gdy ziemię przykryje biały puch tworzą się niesamowite kontrasty malujące przepiękne rozległe krajobrazy. Niestety nie dostrzeżemy ich już latem kiedy to korony drzew porośnięte są liśćmi. Wtedy jednak naszą uwagę przykuwają inne barwy natury. Wybierz się tam, a z pewnością wrócisz niejeden jeszcze raz! Nawiguj

Jest wszystko - żwir, pozostałości asfaltu, korzenie (tylko na jednym podejściu). To w ogóle mój pierwszy spacer z kijami, więc co się będę wymądrzał :). Nawiguj

Szlak Skarszewski, to znakowany szlak turystyki pieszej przebiegający przez wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego. Łączy on Skarszewy z Sopotem licząc 81,5 km. To z pewnością ciekawy kąsek dla amatorów dłuższych wędrówek, jednak wybierając się jego tropem warto wziąć pod uwagę właściwą porę roku. Wg nas mroźna zima to jedyny dobry moment aby o suchych stopach przejść ów trasę. Wędrówkę szlakiem podzieliliśmy na etapy, które rozłożyliśmy w sumie na trzy dni.