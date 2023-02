Gdzie może zabraknąć specjalistów? Na Pomorzu jest zapotrzebowanie na sześć nowych profesji

Zestawienie publikowane jest przez ministra edukacji i nauki od 2019 roku. "Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" ma wskazać, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w zależności od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

- Równolegle przeprowadzany jest także Barometr Zawodów. To analiza ekspercka koordynowana przez wojewódzkie urzędy pracy, realizowana na terenie powiatów. Spotykamy się z ekspertami z powiatów i rozmawiamy z nimi o analizach powiatowych. Potem agregujemy to na poziom województwa i kraju - mówi Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. - W badaniu ministerstwa nie ocenia się zawodów w klasyfikacji zawodów, tylko ze względu na kierunki kształcenia. Raporty te dotyczą podobnych tematów, ale inny jest ich cel. My to robimy dla rynku pracy, a ministerstwo chce podpowiedzieć organom prowadzącym, jakie zawody są mniej lub bardziej potrzebne - dodaje.