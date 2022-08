Gdzie jest oświadczenie majątkowe dyrektora Grzegorza Szczuki z gdańskiego magistratu?

Nieopublikowane oświadczenie majątkowe Grzegorza Szczuki, dyrektora gdańskiego magistratu

30 kwietnia upłynął termin składania oświadczeń majątkowych. W gdańskim magistracie, oprócz prezydenta i jego zastępów oraz radnych, majątek muszą ujawnić też pracownicy magistratu na stanowiskach kierowniczych - łącznie kilkadziesiąt osób. Urzędnicy wskazani przez Aleksandrę Dulkiewicz muszą usunąć wtedy dane adresowe dotyczące majątku i zeskanować oświadczenie celem jego umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BiP).

Co prawda, ustawodawca nie określił terminu publikacji oświadczeń w BIP-ie. Niemniej powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki - jest to czas konieczny dla dotarcia przesyłek listowych z oświadczeniami, wykonania ich kopii i wprowadzenia informacji do BIP. Co ważne, warunkiem publikacji nie jest dokonanie uprzedniej analizy oświadczeń przez osobę uprawnioną.

Tymczasem od ponad trzech miesięcy na stronach BIP gdańskiego magistratu brakuje oświadczenia majątkowego za 2021 rok Grzegorza Szczuki, dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego. Co ciekawe, są tam za to oświadczenia majątkowe zastępców wspomnianego dyrektora - m.in. Izabela Chorzelska i Renata Topór,