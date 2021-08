Gdzie jest burza? Zobacz, gdzie mogą pojawić się burze w województwie pomorskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (poniedziałek, 30.08)

Nowa płaca minimalna. Nie ma zgody, rząd zdecyduje czy będzie to 3 000 zł brutto, czy więcej. Ile to na rękę: 29.08.2021

Na sto procent wiadomo, że od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna nie może być niższa od 3 000 zł brutto. Choć nie ma w tej kwestii zgody na forum Rady Dialogu Społecznego czyli między rządem, pracodawcami a pracownikami, to zgodnie z obowiązującym prawem ostatnia decyzja należy do rządu - poznamy ją w formie aktu prawnego za dwa tygodnie - ale rząd nie może już obniżyć zgłoszonej do konsultacji kwoty 3 000 zł brutto. Ile to na rękę a więc ile wyniesie faktyczna podwyżka? Ile dodatkowo zyskają zarobkujący jeśli zgodnie z konsultowaną nowelizacją ustaw podatkowych kwota wolna od podatku w 2022 r. wyniesie 30 000 zł?