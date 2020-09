Gdzie jest burza dziś 7.09.2020? Kiedy będzie burza? Sprawdź na interaktywnej mapie [RADAR OPADÓW i BURZY, MAPA BURZOWA, MAPA BURZY ONLINE]

Gdzie jest teraz burza? Czy wystąpią nagłe opady? Sprawdź RADAR BURZOWY

Burze w sierpniu 2020. Prognoza pogody

IMGW podaje, że wg prognozy długoterminowej pod względem temperatury sierpień na zachodzie, południu i w centrum będzie powyżej normy wyliczanej za okres 1981-2010, przy czym przewidywania mówią, że normy te zostaną przekroczone nieznacznie.

Na północnym wschodzie sierpień pod względem termicznym będzie w normie. Co to oznacza? Niekoniecznie fale upałów, a jeśli to wyrównaną okresami chłodniejszymi.

Pod względem deszczowym dominować będą warunki bliskie normie - zarówno jeśli chodzi o wysokość opadów (50-80 mm/miesiąc), jak i liczbę dni z opadem (przeciętnie 9-14 dni) - należy się zatem liczyć z ryzykiem burz, również tych silniejszych.