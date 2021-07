Gdzie jechać na kąpielisko 16.07.2021 w woj. pomorskim? Lista otwartych kąpielisk

Kąpielisko to doskonałe miejsce, żeby popływać i poopalać się.

Czy wiesz, które kąpieliska w województwie pomorskim są otwarte 16.07.2021? W Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Czy wiesz, kiedy jest sezon kąpielowy w 2021 roku na Twoim ulubionym kąpielisku w woj. pomorskim? W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2021 - 15/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 15.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 1.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.07.2021 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.07.2021

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.