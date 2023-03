Gdzie iść na spacer w woj. pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 18 - 19 marca? 10 najciekawszych tras

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. pomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie.

Szlak udało nam się pokonać w ciągu jednego dnia, zajęło nam to prawie 8 godzin, niestety ślad gps nie zapisał się, dlatego też musieliśmy go narysować. Nawiguj

Do ciekawostek na szlaku warto dodać także: -rekonstrukcję rzymskiej Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim -obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Raduni nad Jez.Straszyńskim -neolityczną kopalnię bursztynu w Rezerwacie Bursztynowa Góra.

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.