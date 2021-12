Gdzie iść na spacer w woj. pomorskim. Gdzie iść w weekend 11 - 12 grudnia? Lista 10 tras

Ścieżki spacerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. pomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w woj. pomorskim ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 grudnia w woj. pomorskim ma być od 0°C do 1°C. Nie powinno padać.

Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,37 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podejść: 1 455 m

Suma zejść: 1 454 m

Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Niewątpliwie zima to świetny okres na narty, szkoda tylko że nie ma śniegu. Jednakże to także idealny moment, by cofnąć się w dziejach historii odkrywając pamiątkowe miejsca po dawnych skoczniach narciarskich istniejących niegdyś w gdańskich lasach.