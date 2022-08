Gdzie do szkoły po podstawówce? Tylko w Gdyni 1100 osób nie dostało się do żadnej szkoły. Kuratorium: jest jeszcze 2778 miejsc na Pomorzu

Przypomnijmy, do 28 lipca kandydaci potwierdzali swoją wolę podjęcia nauki w danej szkole, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły, a także oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy przyjętych opublikowane zostały 29 lipca. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczęła się 2 sierpnia i potrwa do 4 sierpnia.

W Gdyni do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 2630 uczniów, w szkołach średnich wstępnie przygotowano 2720 miejsc. W trakcie trwania naboru tę liczbę zwiększono do 2944 miejsc. Dokumenty złożyło 3777 kandydatów, z czego aż 40 proc. spoza Gdyni.

- Zgodnie z prawem, w szkołach średnich nie ma czegoś takiego jak rejonizacja. Uczeń z dowolnego zakątka Polski może ubiegać się o przyjęcie do gdyńskich szkół, a fakt zamieszkiwania w Gdyni nie daje preferencji. Jak wiadomo, gdyńskie szkoły cieszą się ogromną popularnością ze względu na wysokie pozycje w rankingach. W całym mieście do żadnej szkoły, po pierwszym etapie rekrutacji, nie dostało się 1100 osób. Obserwujemy, jak przebiega proces, a ostateczne decyzje podejmowane będą blisko końca wakacji – informuje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. - Gdynia, która z pełną świadomością przygotowywała się na ten trudny moment, jakim jest tegoroczna rekrutacja, do dzisiaj ma przyszykowanych 736 dodatkowych miejsc w 23 oddziałach. Pamiętajmy jednak, że nie tylko sala stanowi o tym, że możemy otworzyć nową klasę, a szkoły nie są z gumy. Potrzebni są też pedagodzy, których trzeba znaleźć, by utrzymać wysoki poziom nauczania, a tych na dziś niestety brakuje – dodaje Jakub Ubych.