Gdyńskie symbole, które koniecznie trzeba zobaczyć. Jeśli jeszcze tam nie byliście, wybierzcie się na spacer w majówkę! red

To są niezwykłe miejsca w Gdyni! W mieście z morza i marzeń jest wiele atrakcji, które są nierozerwalnie związane z Gdynią. To symbole, bez których dzisiejsza Gdynia nie mogłaby istnieć. Pomniki, muzea, wydarzenia - wszystko to, co składa się na Gdynię w XXI wieku. Zobaczcie naszą galerię!