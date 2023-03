Gdyńskie sokoły z pierwszym w tym roku jajem! Bryza i Bosman niedługo zostaną rodzicami

Bryza i Bosman z pierwszym w tym sezonie jajem!

Gdyńskie sokoły to urodzony w 2010 roku Bosman i młodsza o dwa lata Bryza. Pierwsza pojawiła się w Gdyni samica, która do naszego miasta przyleciała w 2013 roku z oddalonego o 376 km Neustrelitz w Niemczech. Wkrótce dołączył do niej, z południa Polski - dokładnie z Wrocławia, samiec. Początkowo w gnieździe nie było młodych. Pierwszy lęg miał miejsce w 2015 roku. Bosman i Bryza opiekowali się wtedy jednym pisklakiem - samiczką.