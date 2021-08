Gdyńskie molo Południowe ma zostać zaprojektowane od nowa

Według miasta gdyński pirs wymaga zmian, trzeba do dostosować do obecnych realiów. W związku z tym, ruszył konkurs studialno-ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania skweru Kościuszki, alei Jana Pawła II oraz mola Południowego. To właśnie w nim architekci mają zaproponować miastu swoje propozycje.

- Mam świadomość, że ta przestrzeń publiczna może jeszcze pełniej realizować oczekiwania mieszkańców i osób odwiedzających Gdynię. Dostrzegam potrzebę jej uatrakcyjnienia, integracji przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych, a także połączenia kompleksowości oraz wielofunkcyjności dzięki powiązaniu funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych. Miejsce to identyfikuje Gdynię, skupia mieszkańców i turystów zarówno podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych jak i podczas codziennych aktywności – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.