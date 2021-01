Gdyńskie Ciapkowo ma nowy budynek weterynarii. Chore zwierzaki będą miały bardziej komfortowe warunki

W budynku mieści się gabinet weterynaryjny, sala operacyjna z pełnym wyposażeniem oraz izolatki z wybiegami zewnętrznymi. Dzięki sali chorzy podopieczni Ciapkowa będą mogli dochodzić do siebie w komfortowych warunkach.

- W miejscu takim jak to, usługi weterynaryjne są jedną z najważniejszych funkcji - mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji. - Zwierzęta trafiające do schronisk często potrzebują pomocy medycznej, zanim znajdą nowych właścicieli. Jest to również miejsce, w którym realizowany jest miejski program zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Dlatego bardzo nas cieszy, że od dziś weterynaria w „Ciapkowie” zyska nową jakość