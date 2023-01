Gdyńskie Centrum Filmowe - premiery, wydarzenia, spotkania z twórcami Maja Czech

- premiery, wydarzenia, spotkania z twórcami Przemyslaw Swiderski

Gdynia to miasto filmu. To właśnie tu znajduje się Gdyńskie Centrum Filmowe, w którym co roku odbywa się największy festiwal filmowy w Polsce. Jednak w GCF jest ciekawie nie tylko we wrześniu, kiedy to odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Warto śledzić planowane wydarzenia przez cały rok. Sprawdzamy, co wydarzy się w nadchodzącym miesiącu.