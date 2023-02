Gdyński trener Czesław Michniewicz po odejściu z reprezentacji Polski łączony jest ze szkockim Aberdeen FC

Zgodnie z informacjami szkockiego dziennika "The Press and Journal" Czesław Michniewicz oraz jego asystent Kamil Potrykus przymierzani są do pracy w Aberdeen FC. Siódmy zespół Scottish Premiership szuka nowego menedżera, po tym jak pracę stracił Jim Goodwin .

- Aberdeen to dobry klub z fantastyczną historią i niesamowitymi trenerami w przeszłości, jak chociażby sir Alex Ferguson. To duża inspiracja, więc zawsze jest miejsce na rozmowy, jeśli ze strony klubu jest zainteresowanie naszymi osobami. Jeśli więc Aberdeen jest zainteresowane, to wsiadamy w samolot i przylatujemy na spotkanie. Myślę, że Szkocja ma dobrą ligę i stwarza dobre możliwości do promocji - powiedział Potrykus, cytowany przez szkocki dziennik.