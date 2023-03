Gdyński szkoły zapraszają na dni otwarte. To idealna okazja, by odwiedzić swoją wymarzoną placówkę

Podczas dni otwartych gdyńskich szkół będziemy mogli zapoznać się z ich ofertą edukacyjną oraz poznać gdyńskich nauczycieli, którzy codziennie dbają o miejską edukację.

- Jest to bardzo ważne działanie, zarówno w przypadku debiutujących siedmiolatków, którym pozwala oswoić się z nowym etapem kształcenia, jak i absolwentów szkół podstawowych, którym z kolei ułatwia to wybór wymarzonej szkoły – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W Gdyni staramy się jak najbardziej wspierać młodych ludzi służąc pomocą profesjonalistów oraz dopasowując ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb młodzieży. Warto z takich możliwości korzystać.