Gdyński szczepibus będzie jeździł dalej. Miasto odpowiada antyszczepionkowcom. Policja skierowała 15 wniosków o ukaranie

To pierwsze takie zdarzenie w Gdyni, ale niestety kolejne w Polsce, kiedy antyszczepionkowcy zakłócają przebieg szczepień. Przypomnijmy, że w sobotę, 31.07., grupa, która starała się zamanifestować swoją niechęć do szczepień, najpierw przez megafon nadawała komunikaty, a następnie w kilkanaście osób otoczyła szczepibusa i zwyzywała pracujących w nim gdyńskich medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji, nikomu nic się nie stało. Antyszczepionkowcy krzyczeli do lekarzy m.in. "jesteście zabójcami", czy "jesteście dziećmi doktora Mengele". Na wydarzenie szybko zareagowały Szpitale Pomorskie, które zadeklarowały, że dla zdrowia i życia mieszkańców, będą szczepić nadal. Teraz reaguje również Gdynia, wiceprezydent miasta Bartosz Bartoszewicz podkreśla, że to wydarzenie w żaden sposób nie zmieni funkcjonowania szczepibusa.

– Nikogo nie zmuszamy do szczepień w ramach Szczepibusa. To, co nas niezwykle zaniepokoiło w wydarzeniach z soboty, to próba narzucania swojego zdania i opinii przez grupę osób – krzykiem i przemocą - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. To oczywiście w żaden sposób nie zmieni funkcjonowania Szczepibusa. Myślę, że możemy zaapelować do osób, które tego dnia brały udział w zdarzeniu i obrażały tych, którzy odpowiadali za działalność Szczepibusa: szanujemy poglądy wszystkich osób! Nie robimy nic na siłę. To propozycja skierowana do mieszkańców Gdyni i myślę, że tolerancja powinna dać nam możliwość, abyśmy uszanowali opinię tych, którzy chcą skorzystać z pakietu szczepień.