Gdyński Sierpień '80 na specjalnej wystawie. Pomorska Inicjatywa Historyczna oficjalnie otworzyła ekspozycję

- Dla mnie to dzień bardzo poważny - mówił Andrzej Kołodziej, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych - W Sierpniu '80 roku namawiałem ludzi do tego zrywu, który okazał się sukcesem. Dzisiaj możemy się cieszyć z Rzeczpospolitej suwerennej i niepodległej. Wspominam spotkanie ze ś.p. księdzem Jastakiem, po pierwszej mszy którą odprawił w strajkującym zakładzie. Powiedział mi wtedy tylko jedno zdanie: "To na pewno będzie zwycięstwo". Nigdy w to nie zwątpiłem.